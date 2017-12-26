Модный приговор: Lexus LC 500 в «небесном» костюме

Даже в стоковом исполнении флагманское купе японской марки выглядит весьма эффектно, а в руках мастеров, умеющих выразить характер автомобиля дополнительными визуальными решениями, Lexus LC 500 станет настоящей «конфеткой», что мы и наблюдаем в данном случае.

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Ключевыми элементами проекта LCUL8TR, без сомнения, стали небесно-голубой окрас кузова автомобиля, выполненный с помощью матовой лазурной пленки с эффектом металлика, а также 22-дюймовые колеса Vossen Forged CG-205t белого оттенка Miami.

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Не обошлось, конечно, и без технических апгрейдов. Автомобиль оснастили выпускной системой TOM’S Racing, коиловерами RS-R, тогда как огромные диски «обули» в высокопроизводительную резину Pirelli.

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Напомним купе Lexus LC 500 оснащается V-образной «восьмеркой» объемом 5 литров мощностью 477 л.с. в сочетании с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Модель дебютировала в начале 2016 года в рамках автосалона в Детройте.

На российском рынке LC 500 поступил в продажу в июле текущего года в единственной комплектации Sport+ по цене 7 886 000 рублей.