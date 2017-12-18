Мотор Geely 1.4T признан одним из лучших в Китае

Новый турбированный мотор Geely 1.4L JLB-4G14T на церемонии вручения премии Chinese Heart 2017 завоевал признание жюри и вошел в список лучших десяти двигателей в Китае. В активе Geely уже четыре мотора имеют такую престижную награду.

Начальный список на отбор включал 50 двигателей, 20 из которых были отобраны на финал. Из 20 финалистов 12 были выпущены зарубежными производителями. То есть, мотор Geely 1.4T занял свое место рядом с агрегатами от Volkswagen, Toyota и Ford. Ранее были признаны лучшими по версии Chinese Heart следующие двигатели бренда: Geely 1.3T и 1.8TD и 1.8TD второго поколения.

«Двигатель, трансмиссия и турбокомпрессор прекрасно работают совместно, обеспечивая плавное перемещение, быстрый отклик, непрерывную и стабильную выходную мощность, хорошие энергетические характеристики и хорошую экономию топлива, — отметил Ли Цзигуан, член жюри премии и вице-президент Колледжа машиностроения Университета Тунцзи. — Здесь реализованы передовые технологии, расположение моторного отсека хорошо продумано — это отражает рост уровня исследований и разработок двигателей среди китайских автопроизводителей».

Модель JLB-4G14T оснащена высокоэффективным турбонагнетателем, ременным приводом (без необходимости обслуживания), роликовым рычагом клапана, гидравлическим толкателем, головками цилиндров со встроенным выпускным коллектором, пластиковой крышкой головки блока цилиндров, пластиковым впускным коллектором, двойным маховиком и прочим. Отдача мотора составляет 133 л.с. (98 кВт) и 215 Нм крутящего момента. Заявленный производителем расход топлива равен 6 литров на 100 км пробега.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о приросте продаж Geely в ноябре на 40%.