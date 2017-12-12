На грузовик Tesla Semi оформили уже более тысячи предзаказов

Компания Elemental Landscapes в своем аккаунте Instagram «похвалилась», что оформила заявку на электрический тягач под номером 1 230. Это свидетельствует о том, что в Tesla Motors уже поступило более тысячи заявок на грузовик Semi, хотя его поставят на конвейер только в 2019 году.

Напомним, Tesla Semi был представлен в ноябре текущего года. Тягач оснащается четырьмя электромоторами, способными разогнать «пустой» грузовик до первой «сотни» за пять секунд, правда, груженная фура выполняет это упражнение уже за 20 секунд.

Электрический тягач можно будет купить в двух версиях, отличающихся запасом хода – базовая способна пройти на одной зарядке 300 миль (около 482 километров), а топовая – 500 миль (около 805 километров).

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал ориентировочные цены на электрический грузовик. Базовый Tesla Semi будет стоить 150 000 долларов (приблизительно 8 892 000 рублей по текущему курсу), топовый – 180 000 долларов (10 670 000 рублей) и начальная спецверсия Semi Founders Series обойдется в 200 000 долларов (11 854 000 рублей).