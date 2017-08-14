На новую Opel Insignia отмечен ажиотажный спрос

Немецкий автопроизводитель признался сегодня в том, что количество заказов на вторую генерацию Insignia превысило все его ожидания.

Прием заказов на флагманскую Opel Insignia начался в феврале, а поставки на основные рынки стартовали в июне этого года. На текущий момент клиенты по всему миру уже забронировали в общей сложности 50 000 лифтбэков и универсалов Insignia. С приходом нового поколения, напомним, в Opel отказались от выпуска седанов этого семейства. Правда, «четырехдверка» существует, но только для китайского рынка и под маркой Buick.

1 / 2 Opel Insignia Grand Sport 2 / 2 Opel Insignia Grand Sport

По словам топ-менеджера Opel Питера Кюсперта, успех новой Insignia заключается в том, что Opel удалось воссоздать в одном автомобилем оптимальный баланс комфорта, остроты управления, современных технологий и все это по доступной цене.

1 / 2 Opel Insignia Sports Tourer 2 / 2 Opel Insignia Sports Tourer

По данным Opel, по итогам тест-драйвов второй генерации Insignia журналисты положительно оценили этот автомобиль, в частности, по сравнению с конкурентами. Корреспонденты авторитетных европейских изданий в тринадцати сравнительных тестах восемь раз признали Insignia победителем.

1 / 3 Интерьер Opel Insignia Grand Sport 2 / 3 Интерьер Opel Insignia Grand Sport 3 / 3 Интерьер Opel Insignia Grand Sport

Бренд Opel на российском рынке не представлен. В Германии лифтбэк Insignia Grand Sport в базе стоит 25 940 евро (1 830 000 рублей по курсу), а универсал Insignia Sport Tourer — 26 940 евро (1 901 000 рублей). Также на домашнем рынке продается универсал повышенной проходимости Insignia Country Tourer. Его цена составляет 34 885 евро (2 461 000 рублей).

Месяц назад, кстати, состоялась премьера «горячей» версии американской Opel Insignia.

