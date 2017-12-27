Зарядные станции для электромобилей будут установлены на трассах М-4 «Дон», М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и М-1 «Беларусь». Всего в течение следующего года «Автодор» планирует создать 22 АЗС для электротранспорта, об этом рассказали в пресс-службе государственной компании.

«В государственной компании «Автодор» принята программа развития зарядной инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями. В соответствии с ней до 2020 года компания планирует установить 71 электрозарядную станцию, 22 из которых будут установлены уже в 2018 году, — рассказали в пресс-службе. — В 2018 году 11 станций планируется установить на трассах М-4 «Дон», шесть – на М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и пять – на М-1 «Беларусь».

Предполагается, что создание зарядной инфраструктуры позволит создать предпосылки для развития отечественного рынка экологически чистого транспорта, поможет владельцам электромобилей свободно передвигаться не только в городской черте, но и на междугородних, а также международных автомобильных трассах.

На сегодняшний день зарядная инфраструктура для электрокаров в России насчитывает около 170 станций, из них две расположены на 46-ом и 1 119-ом километрах трассы М-4 «Дон» (входят в зону ответственности «Автодора»). «Благодаря сокращающейся стоимости владения и развитию зарядной инфраструктуры, по оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в общем объёме выпуска к 2020 году может составить не менее 17%, три четверти из которых будут гибридными», — отметили в госкомпании.

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