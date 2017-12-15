Началась разработка новой кросс-версии Lada Vesta

Компании Автопродукт и ArtForm запустили в разработку совместный проект на базе вазовской модели.

Проект Lada Vesta Rally Sprint находится на ранней стадии разработки – сейчас идет процесс изготовления пластилинового макета деталей кузовного обвеса. Соответствующими фото поделилось сообщество RCI News на своей странице в соцсети “ВКонтакте».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Портал «Колеса.ру» уже сообщал ранее, что альтернативная кросс-версия от Автопродукта и ArtForm получит название Rally Sprint. Ключевыми отличиями такого автомобиля станут независимая задняя подвеска на треугольных рычагах оригинальной конструкции и усиленные однотрубные амортизаторы. Такое решение позволит поднять уровень проходимости и улучшить плавность хода.

ArtForm подготовит для Rally Sprint оригинальный пластиковый обвес, который будет включать накладки на колесные арки, пороги и особый спойлер.

Компании планируют наладить мелкосерийное производство Lada Vesta Rally Sprint, правда, конкретные сроки пока не называются. Известно, что в январе 2018 года будет представлен пилотный вариант.

Ранее также стало известно о разработке спортивной модификации седана Lada Vesta на базе газомоторной версии.