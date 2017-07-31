Названа сумма среднего автокредита в России

Бюро сообщает, что во II квартале текущего года размер автокредита на российском рынке в среднем составляет 681,6 тысячи рублей, а это на 66,1 тысячи рублей больше чем в прошлом году, или на 10,7%.

Кроме того, были определены регионы с наибольшей динамикой среднего размера автокредита среди 30 лидирующих по объемам автокредитования: Новосибирская (+22,1%), Кемеровская (20,2%) и Волгоградская (+19,9%), тогда как самая низкая наблюдается в Пермском крае (+2,1%), Саратовской (+3,7%) и Свердловской (4,2%) областях.

«Средний размер автокредитов растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, — прокомментировал глава НБКИ Александр Викулин. – На наш взгляд, на рост среднего размера кредита, прежде всего, повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к вымыванию из кредитного процесса «высоко рискованных» заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с «плохой» кредитной историей. При этом банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне».

Ранее портал «Колеса.ру» стало известно, какую в среднем цену платят россияне за новый легковой автомобиль по состоянию на 1 июля 2017 года.