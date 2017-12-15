Названы ТОП-10 двигателей 2018 года

В свежем рейтинге Wards Best Engines по две строчки пришлось на Ford и Honda, тогда как двигатели брендов Jaguar и Kia впервые попали в список. Редакторы издания определили победителей после того, как провели октябрь и ноябрь в сравнении 32 двигателей и электрических силовых установок. Кстати, рейтинг составляется уже 24 года подряд.

Ключевой особенностью последнего рейтинга стало отсутствие немецких производителей среди победителей, а также наличие только двух люксовых брендов – Infiniti и Jaguar. Кроме того, впервые сразу четыре электрифицированных силовых установки попали в рейтинг.

150-киловаттная установка — Chevrolet Bolt EV

Pentastar V6 3.6 — Chrysler Pacifica Hybrid

битурбо V6 2.7 — Ford F-150

V8 5.0 — Ford Mustang GT

130-киловаттная установка на топливных элементах — Honda Clarity

турбо VTEC 2.0 — Honda Civic Type R

турбо V6 3.0 — Infiniti Q50

турбо 2.0 — Jaguar XF

турбо V6 3.3 — Kia Stinger

Аткинсона 2.5 — Toyota Camry Hybrid

Полностью электрическая силовая установка Chevrolet Bolt не была доступна для тестирования при формировании прошлогоднего рейтинга, но, как видим, она не зря дожидалась своего часа, возглавив рейтинг «Лучших двигателей 2018 года».

Напомним, лучшим двигателем в рейтинге Wards Best Engines 2017 года стала трехлитровая «турбошестерка» BMW M240i.