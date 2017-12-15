Названы ТОП-10 двигателей 2018 года

В свежем рейтинге Wards Best Engines по две строчки пришлось на Ford и Honda, тогда как двигатели брендов Jaguar и Kia впервые попали в список. Редакторы издания определили победителей после того, как провели октябрь и ноябрь в сравнении 32 двигателей и электрических силовых установок. Кстати, рейтинг составляется уже 24 года подряд.
Ключевой особенностью последнего рейтинга стало отсутствие немецких производителей среди победителей, а также наличие только двух люксовых брендов – Infiniti и Jaguar. Кроме того, впервые сразу четыре электрифицированных силовых установки попали в рейтинг.
- 150-киловаттная установка — Chevrolet Bolt EV
- Pentastar V6 3.6 — Chrysler Pacifica Hybrid
- битурбо V6 2.7 — Ford F-150
- V8 5.0 — Ford Mustang GT
- 130-киловаттная установка на топливных элементах — Honda Clarity
- турбо VTEC 2.0 — Honda Civic Type R
- турбо V6 3.0 — Infiniti Q50
- турбо 2.0 — Jaguar XF
- турбо V6 3.3 — Kia Stinger
- Аткинсона 2.5 — Toyota Camry Hybrid
Полностью электрическая силовая установка Chevrolet Bolt не была доступна для тестирования при формировании прошлогоднего рейтинга, но, как видим, она не зря дожидалась своего часа, возглавив рейтинг «Лучших двигателей 2018 года».
Напомним, лучшим двигателем в рейтинге Wards Best Engines 2017 года стала трехлитровая «турбошестерка» BMW M240i.
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bit.ly/nomermaska и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!