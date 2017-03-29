В Китае японская марка представит три новинки: концепт Vmotion 2.0, который впервые показали еще в январе, предназначенный для местного рынка пикап Navara и еще одну модель. Информации о третьей премьере Nissan пока нет, в компании лишь отметили, что этот автомобиль поможет «удовлетворить запросы китайских клиентов».

1 / 3 На фото: концепт Nissan Vmotion 2.0 2 / 3 На фото: концепт Nissan Vmotion 2.0 3 / 3 На фото: концепт Nissan Vmotion 2.0

Прототип Nissan Vmotion 2.0 дебютировал на Детройтском автосалоне. Концепт создан для демонстрации развития дизайна седанов марки. По неофициальным данным, в таком же стиле изменится экстерьер Teana следующего поколения. О силовой установке шоу-кара в Nissan тогда умолчали.

Пикап Navara на «поднебесном» рынке официально еще не продают. Судя по фото, опубликованном производителем, внешне китайская версия ничем не будет отличаться от грузовиков, доступных в других странах. Моторная линейка опять же пока не раскрыта. В Европе, например, Nissan Navara можно купить с твин-турбо дизелем 2.3 мощностью 160 или 190 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным «автоматом».

Между тем, ранее Nissan анонсировал еще одну новинку для Китая – рестайлинговый кроссовер X-Trail. Однако эта модель поступит в продажу на местном рынке уже 6 апреля текущего года, так что скрывать ее имя в релизе о премьерах Шанхая смысла нет.