Nissan GT-R прокачали в Wheelsandmore

Полнпоприводный японский суперкар, набирающий первую «сотню» менее чем за три секунды, стал настоящей мечтой для автоэнтузиастов и отличным донором для тюнинга.

Один из последних проектов немецкой фирмы Wheelsandmore базируется на Nissan GT-R. Специалисты ателье поработали над технической начинкой спортивного купе и внесли небольшие изменения во внешности.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Тюнер предлагает пять этапов форсировки V-образной «шестерки» объемом 3,8 литра, которая в стоковой версии выдает 570 л.с. и 637 Нм крутящего момента:

Этап 1: отдача повышается до 605 л.с. и 700 Нм за счет оптимизации ПО и фильтр-комплекта F1;

Этап 2: 630 л.с. и 800 Нм, благодаря спортивным катализаторам;

Этап 3: 650 л.с. и 830 Нм с помощью модернизации выпускной системы и замены труб катализаторов;

Этап 4: 700 л.с. и 850 Нм – заменены турбонагнетатели, установлены более мощные бензонасосы и перепускная заслона для отработавших газов;

Этап 5 CrankZilla: 740 л.с. и 900 Нм за счет Этапа 4, замены каталитических труб и оптимизации ПО.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В ателье оснастили Nissan GT-R 21-дюймовыми мультисоставными коваными колесами F.I.W.E оранжевого цвета, обутыми в резину 255/35/21 спереди и 295/30/21 сзади, сочетающимися с графикой на кузове. Также были установлены регулируемые по высоте пружины KW, занижающие автомобиль на 30 мм.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал, что у Nissan GT-R 2018 модельного года появилась более доступная комплектация.