Nissan GT-R прокачали в Wheelsandmore

Один из последних проектов немецкой фирмы Wheelsandmore базируется на Nissan GT-R. Специалисты ателье поработали над технической начинкой спортивного купе и внесли небольшие изменения во внешности.
Тюнер предлагает пять этапов форсировки V-образной «шестерки» объемом 3,8 литра, которая в стоковой версии выдает 570 л.с. и 637 Нм крутящего момента:
- Этап 1: отдача повышается до 605 л.с. и 700 Нм за счет оптимизации ПО и фильтр-комплекта F1;
- Этап 2: 630 л.с. и 800 Нм, благодаря спортивным катализаторам;
- Этап 3: 650 л.с. и 830 Нм с помощью модернизации выпускной системы и замены труб катализаторов;
- Этап 4: 700 л.с. и 850 Нм – заменены турбонагнетатели, установлены более мощные бензонасосы и перепускная заслона для отработавших газов;
- Этап 5 CrankZilla: 740 л.с. и 900 Нм за счет Этапа 4, замены каталитических труб и оптимизации ПО.
В ателье оснастили Nissan GT-R 21-дюймовыми мультисоставными коваными колесами F.I.W.E оранжевого цвета, обутыми в резину 255/35/21 спереди и 295/30/21 сзади, сочетающимися с графикой на кузове. Также были установлены регулируемые по высоте пружины KW, занижающие автомобиль на 30 мм.
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал, что у Nissan GT-R 2018 модельного года появилась более доступная комплектация.
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