С конвейера петербургского предприятия японской компании на сегодняшний день сходят автомобили только марки Nissan. Однако в дальнейшем ситуация может измениться, об этом в ходе интервью «Ведомостям» рассказал председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс.

Представитель топ-менеджмента компании отметил, что в будущем завод Nissan в Санкт-Петербурге может освоить сборку моделей других участников альянса. При этом информацию о том, какие именно автомобили могут встать на конвейер, он не раскрыл. «Рассматриваются все возможные варианты по всем участникам альянса», – подчеркнул Пол Уиллкокс.

Сейчас в Санкт-Петербурге налажен выпуск четырёх моделей марки Nissan: Qashqai, X-Trail, Murano и Pathfinder. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 000 автомобилей в год. Машины российской сборки компания реализует не только на внутреннем рынке, но также отправляет в Казахстан, Азербайджан и республику Беларусь.

Напомним, петербургский завод Nissan в начале текущей недели запустил конвейер после корпоративного отпуска. Он длился в течение двух недель (с 22 июля по 6 августа), сейчас предприятие «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» работает в штатном режиме.

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Россия стала вторым по величине рынком Nissan в Европе. Первое место по итогам июля занимает Великобритания, замыкает тройку лидеров Испания. В пятёрку также вошли Германия и Италия.