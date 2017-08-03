Nissan «похвастался» аэродинамикой нового Leaf

Nissan отмечает, что популярный электрический хэтчбек новой генерации, внешность которого будет выполнена в стилистике последнего Micra, будет обладать впечатляющими аэродинамическими свойствами.

Аэродинамика для электромобиля, как заявляет производитель, является ключевым параметром, от которого зависит запас хода. Новый Leaf, согласно предварительной информации, сможет пройти на одной зарядке аккумуляторного блока до 550 километров.

Кроме того, хэтч новой генерации будет максимальной приближен к земле, что позволит минимизировать подъемную силу и улучшить стабильность на высоких скоростях. Пока неясно, речь идет о минимальном клиренсе или низко расположенном центре тяжести, а возможно, подразумевается и то и другое. Кроме того, инженеры Nissan, вдохновляясь крыльями самолета, воссоздали для модели идеальную форму, что также повысило аэродинамическую эффективность.

1 / 4 Предыдущие тизеры Nissan Leaf нового поколения 2 / 4 Предыдущие тизеры Nissan Leaf нового поколения 3 / 4 Предыдущие тизеры Nissan Leaf нового поколения 4 / 4 Предыдущие тизеры Nissan Leaf нового поколения

Предыдущий тизер новинки анонсировал технологию e-Pedal, которая позволит водителю ускорять и замедлять транспортное средство с помощью только педали акселератора.

На днях электрический хэтчбек Nissan Leaf показался на шпионских снимках, сделанных, вероятно, во время съемок рекламной фотосессии, без какого-либо камуфляжа. Премьера нового поколения модели запланирована на 6 сентября.