По итогам исследований, заключили следующее: частота сердечных сокращений ожидаемо находится практически на одном уровне и возрастает в самые напряжённые моменты: прохождение крутого поворота и атака, завершившаяся голом.
Доктор Дейл Эслигер из университета Лафборо говорит, что отличия в эмоциональном отклике всё-таки есть, например, дыхание во время просмотра учащается во время напряжённых моментов игры, после чего оно восстанавливается до исходных значений, а вот при поездке в Nissan GT-R частота дыхательных движений возрастает постепенно. Из этого можно сделать вывод, что гонка на суперкаре вызывает у человека устойчивое состояние волнения на период заезда, при просмотре матча этот параметр носит скачкообразный характер.
|Физиологическая функция
|Футбольный матч «Лиги Чемпионов»
|Заезд на Nissan GT-R
|Среднее значение увеличения количества сердечных сокращений
|39%
|37%
|Средняя частота сердечных сокращений
|91 уд/мин
|100 уд/мин
|Средняя пиковая частота сердечных сокращений
|124 уд/мин
|136 уд/мин
|Среднее значение увеличения дыхательных движений
|140%
|144%
|Средняя частота дыхательных движений
|15 вдохов в минуту
|15 вдохов в минуту
|Средняя пиковая частота дыхания
|35 вдохов в минуту
|35 вдохов в минуту
Как заявил вице-президент по маркетингу Nissan Europe Жан-Пьер Дьерне, задача состоит не просто в проведении увлекательного эксперимента, а в разработке «индекса волнения», над формулой определения которого специалисты продолжат трудиться.
Отметим, что создание «индекса волнения» не единственная причудливая инициатива Ниссан: ранее «Колёса.ру» сообщал, что компания придумала формулу для вычисления верблюжьей силы — эта единица измерения необходима для оценки потенциала внедорожников.
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