Компания Nissan, выступая официальным спонсором "Лиги Чемпионов", озадачилась вопросом - что же заставит сердце человека биться сильнее: поездка на GT-R по треку на скорости 250 км/ч или же просмотр футбольного матча с участием любимой команды.

По итогам исследований, заключили следующее: частота сердечных сокращений ожидаемо находится практически на одном уровне и возрастает в самые напряжённые моменты: прохождение крутого поворота и атака, завершившаяся голом.

Доктор Дейл Эслигер из университета Лафборо говорит, что отличия в эмоциональном отклике всё-таки есть, например, дыхание во время просмотра учащается во время напряжённых моментов игры, после чего оно восстанавливается до исходных значений, а вот при поездке в Nissan GT-R частота дыхательных движений возрастает постепенно. Из этого можно сделать вывод, что гонка на суперкаре вызывает у человека устойчивое состояние волнения на период заезда, при просмотре матча этот параметр носит скачкообразный характер.

Физиологическая функция Футбольный матч «Лиги Чемпионов» Заезд на Nissan GT-R Среднее значение увеличения количества сердечных сокращений 39% 37% Средняя частота сердечных сокращений 91 уд/мин 100 уд/мин Средняя пиковая частота сердечных сокращений 124 уд/мин 136 уд/мин Среднее значение увеличения дыхательных движений 140% 144% Средняя частота дыхательных движений 15 вдохов в минуту 15 вдохов в минуту Средняя пиковая частота дыхания 35 вдохов в минуту 35 вдохов в минуту

Как заявил вице-президент по маркетингу Nissan Europe Жан-Пьер Дьерне, задача состоит не просто в проведении увлекательного эксперимента, а в разработке «индекса волнения», над формулой определения которого специалисты продолжат трудиться.

Отметим, что создание «индекса волнения» не единственная причудливая инициатива Ниссан: ранее «Колёса.ру» сообщал, что компания придумала формулу для вычисления верблюжьей силы — эта единица измерения необходима для оценки потенциала внедорожников.