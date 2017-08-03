Новая Alpina B7 Bi-Turbo оказалась значительно быстрее, чем ожидалось

Похоже, что немецкая автомобильная компания Alpina подготовила сюрприз своим поклонникам. Как оказалось, её флагманский седан может развивать более высокую скорость, чем об этом сообщалось ранее.

В ходе презентации модели в рамках автосалона в Женеве в 2016 году, компания опубликовала характеристики седана в версии xDrive – с полным приводом. Тогда сообщалось, что он сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составит 311 километров в час. Тягу седану обеспечивает 4,4-литровая битурбированная «восьмёрка» с отдачей в 607 лошадиных сил. Но вчера марка вывела модель на британский рынок, попутно были опубликованы и финальные характеристики автомобиля, которые ставят его в один ряд со многими суперкарами.

1 / 2 На фото: Alpina B7 Bi-Turbo 2 / 2 На фото: Alpina B7 Bi-Turbo

Итак, новая Alpina B7 Bi-Turbo может достигать скорости в 100 километров в час за 3,7 секунды, тогда как максимальная скорость автомобиля составляет впечатляющие 330 километров в час. Примечательно, что BMW M760Li xDrive M Performance, под капотом у которого находится V12 объёмом в 6,6 литра, обладает практически такими же мощностными и динамическими характеристиками. Как пишут коллеги из издания Caranddriver, такое решение было принято после того, как седан выдал 330 километров в час в ходе тестов на итальянской трассе в Нардо.

На британский рынок модель будет поставляться лишь с задним приводом и длинной базой, и из-за отсутствия полного привода, разгон до 100 километров в час у новинки занимает чуть больше — 4,2 секунды, при неизменной заявленной максимальной скорости в 330 километров в час. Работают автомобили с «автоматом» ZF на восемь скоростей.

1 / 2 На фото: Alpina B7 Bi-Turbo 2 / 2 На фото: Alpina B7 Bi-Turbo

Глава британского подразделения Alpina ранее подчеркивал, что владельцы новой Alpina B7 Bi-Turbo могут путешествовать вместе со своими семьями и друзьями на высокой скорости, оставаясь при этом в комфортных условиях.

На британском рынке новая Alpina B7 Bi-Turbo продаётся по цене от 115 000 фунтов стерлингов, что приблизительно эквивалентно 9 226 200 рублям.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Alpina анонсировала новые версии B3 и B4.