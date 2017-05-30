Novitec подготовил тюнинг-программу для Ferrari 488

Пакеты N-Largo от Novitec отличаются высочайшим качеством исполнения и выпускаются ограниченным тиражом. Последней моделью, получившей такую программу доработок стала Ferrari 488. Дизайнеры ателье отмечают, что создавая новый обвес, они черпали вдохновение в классических моделях, например, в F40.

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Novitec Ferrari 488 N-Largo получил довольно крупное заднее антикрыло, переработанные бамперы, спойлеры и вставки из карбонового волокна, что придает суперкару схожесть с гоночными автомобилями.

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Кстати, в арсенале Novitec имеется тюнинг-пакет для открытой версии спорткара – Ferrari 488 Spider. Помимо визуальных изменений автомобиля, она также предлагает существенное увеличение мощности V-образной «восьмерки» объемом 3,9 литра.

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Предыдущим проектом ателье был набор апгрейдов для кроссовера Maserati Levante. В его состав вошел кузовной обвес, новые эксклюзивные колеса, модернизированный выхлоп и форсировка двигателя.