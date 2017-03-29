На прошлой неделе на дорогах был замечен тестовый образец нового большого кроссовера Subaru, обклеенный камуфляжной плёнкой. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

Судя по всему, он станет наследником 7-местного кроссовера Subaru Tribeca, производившегося с 2005 по 2014 годы. Формой кузова новинка будет напоминать концепт Viziv-7 SUV, представленный в конце прошлого года. При этом по дизайну серийный автомобиль будет существенно различаться с ним и значительно больше позаимствует у нынешней модельной гаммы бренда. Так, кроссовер получит фары и решётку радиатора знакомого вида, но передняя часть получится более массивной за счёт формы капота.

Сзади разместятся крупные фонари с характерными «оквадраченными» белыми сегментами. Можно также отметить обвес из неокрашенной пластмассы в нижней части кузова.

В настоящее время в России роль самого крупного кроссовера играет модель Forester, чья минимальная стоимость составляет 1 699 000 рублей (2.0 МТ, 150 л.с.). Модификация с вариатором дороже на 100 тысяч, а самая мощная модификация – с турбированным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 241 л.с., она обойдётся в 2 599 900 рублей.

Напомним, в начале марта был представлен ещё один кроссовер – компактный Subaru XV.