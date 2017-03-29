Новинка построена на базе популярного в Индии хэтча Tiago. Длина седанчика равна всего 3 992 мм, ширина – 1 677 мм, высота – 1 537 мм, размер колесной базы – 2 450 мм. Объем багажника – 419 литров.

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Tata Tigor предлагается с трехцилиндровыми бензиновым мотором 1.2 и дизелем 1.05 мощностью 85 и 70 л.с. соответственно. Трансмиссия пока только одна – пятиступенчатая «механика», позже должен появиться еще и «робот».

Цена «четырехдверки» в Нью-Дели варьируется от 470 000 до 709 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 412 000 — 621 000 рублей по актуальному курсу. Соплатформенный хэтчбек Tata Tiago в том же городе стоит гораздо дешевле – от 324 000 до 578 000 рупий (около 284 000 – 506 000 рублей).

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При этом «база» у Tigor пустая, из современных благ в ней имеется лишь кондиционер. ABS и EBD появляются только в следующей по старшинству комплектации, а подушки безопасности (водителя и пассажира) доступны в еще более дорогой версии. Для топового варианта исполнения предусмотрены мультимедийная система Harman с 5-дюймовым тачскрином, парктроник, камера заднего вида.

Напомним, предвестника Tata Tigor – концепт Kite 5 – индийцы показали в прошлом году. Серийный седан дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2017-го. Кстати, в Швейцарии Tigor представили в особой версии Geneva Edition, она отличается оформлением интерьера. Однако в продаже такая модификация пока не появилась.