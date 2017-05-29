На днях в Сети появились патентные изображения большого 7-местного внедорожника Jeep, в которых многие увидели преемника известной модели Wagoneer. Портал «Колёса.ру» представил, каким он может получиться.

Jeep Wagoneer выпускался с 1963 года, а с приставкой Grand он продержался на конвейере аж до 1991 года, после чего ему на смену пришёл некогда популярный у нас Grand Cherokee. Можно ещё вспомнить Jeep Commander, имеющий три ряда сидений, однако автомобиль получился не самым удачным и производился лишь несколько лет – с 2005 по 2010 годы. Таким образом, на данный момент ниша большого семиместного внедорожника в модельной гамме Jeep пуста, и скоро она может быть заполнена новой моделью.

Новый Wagoneer будет сделан в стилистике модели Compass второго поколения, а заодно и концепта Jeep Yuntu, который был представлен в прошлом месяце на Шанхайском автосалоне. Среди характерных особенностей внешности будущей новинки – узкие фары, решётка радиатора и фонари, а также изогнутая подоконная линия.

В настоящее время в России роль флагмана выполняет Jeep Grand Cherokee, который предлагается с двумя бензиновыми двигателями – 3-литровым (238 л.с., 2 850 000 руб.) и 3.6 (286 л.с., 3 745 000 руб.). Также есть мощная модификация SRT8 (468 л.с., 5 200 000 рублей), тест-драйв которой мы провели в прошлом месяце.

Кроме того, в начале мая стала известна дата премьеры нового поколения Jeep Wrangler.