Китайская марка распространила тизеры модели, мировая премьера которой состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона.

На одном из крупнейших мотор-шоу компания Chery представит новый кроссовер. Название вседорожника пока не раскрывается, внутризаводской индекс модели – M31T. Ожидается, что в линейке бренда новинка окажется на ступеньку выше нынешнего флагмана – кросса Tiggo 7.

Дизайн экстерьера SUV выполнен в новом фирменном стиле бренда. В салоне установлена мультимедийная система с сенсорным экраном и возможностью подключения к интернету. Также в список оборудования войдет климат-контроль.

По предварительным данным, кроссовер получит два бензиновых турбомотора объемом 1,5 и 1,6 литра. Отдача первого двигателя неизвестна, у второго будет два варианта мощности – 190 и 217 л.с. Скорее всего, оба мотора укомплектуют семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод же, вероятно, окажется только передним.

На китайский рынок новый вседорожник должен выйти в 2018 году. А вот доберется ли кросс до Европы – пока неизвестно. Не исключено, что Франкфуртский автосалон выбран в качестве дебютной площадки лишь для демонстрации достижений Chery.

Напомним, ранее представитель российского офиса Чери рассказал в интервью порталу «Колёса.ру» о будущих новинках для нашей страны. Так, в следующем году в РФ появятся «паркетник» Tiggo 5 второго поколения и уже упомянутый кроссовер Tiggo 7.