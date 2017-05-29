Предсерийный экземпляр маленького кросса Dongfeng дебютировал в апреле этого года на Шанхайском мотор-шоу. На выставке китайцы представили прототип с запертыми дверями, а стёкла модели были обклеены чёрной плёнкой. Теперь же «поднебесные» СМИ распространили фото интерьера серийного Fengshen AX4.
Салон у кроссовера получился довольно аскетичным. Судя по простенькой аудиосистеме, папарацци удалось поймать базовую версию «паркетника» — для более дорогих комплектаций обещана мультимедиа-система с сенсорным экраном.
Длина AX4 равна 4 195 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 622 мм, размер колёсной базы составляет 2 580 мм. Кросс получил двухуровневую головную LED-оптику и большие противотуманки, обрамлённые массивными хромированными рамками.
По предварительным данным, новинку предложат с бензиновыми двигателем 1.6 мощностью 124 л.с. и турбомотором 1.4, выдающим 140 л.с. Привод будет только передним. В список оборудования войдут ESP, системы контроля давления в шинах и предупреждения столкновения, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камера заднего вида.
Старт продаж Fengshen AX4 в Китае запланирован на сентябрь текущего года. Пока нет информации о планах Dongfeng продавать кросс за пределами «поднебесного» рынка.
Напомним, в России Dongfeng продает автомобили под брендом DFM. Сегодня у нас можно купить только одну модель китайской компании – хэтчбек H30 Cross. Этим летом до российских дилеров должен добраться кроссовер DFM AX7, а в следующем году китайцы могут привезти в РФ вседорожник Fengguang 580.
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