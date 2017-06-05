Опубликована очередная порция фото тестового прототипа нового «паркетника» Lifan. В продаже кросс появится уже в этом году.

Снимки модели, известной пока под внутризаводским индексом CY02C, оказались в распоряжении портала Autohome. Новый кроссовер Lifan получил решетку радиатора в стиле флагманского вседорожника марки – X80. Задние стойки окрашены в черный цвет, что создает эффект «парящей» крыши. А вот фары и фонари на тестовом прототипе пока неродные – у товарного кросса будет иная оптика.

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В салоне установлено трехспицевое рулевое колесо, центральные дефлекторы обдува сделали вертикальными, как у другой новинки Lifan – минивэна Xuanlang. Ручки дверей выполнены из блестящего серебристого пластика – не очень удачное решение в солнечную погоду.

О моторной гамме кроссовера информации по-прежнему пока нет.

Предполагается, что до китайских дилеров новый «паркетник» Lifan доберется до конца текущего года. В линейке бренда кросс, вероятно, окажется на ступеньку выше модели X50. В России «пятидесятый» продают с бензиновым двигателем 1.5 мощностью 103 л.с., который сочетается с «механикой» или вариатором. Цена Lifan X50 2017 года выпуска – от 599 900 рублей.

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Напомним, первые фото CY02C появились в начале мая, а через пару недель в Сеть выложили снимки интерьера новой модели Lifan.