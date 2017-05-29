Toyota C-HR был замечен на улицах Тольятти. Означает ли это, что компания будет продавать эту модель в нашей стране?

Фото Toyota C-HR были опубликованы порталом Drom. Автомобиль был замечен без камуфляжа и с европейскими номерными знаками, поэтому самый очевидный вариант появления кроссовера на улицах Тольятти — визит в город какого-либо путешественника.

1 / 3 Спайшоты Toyota C-HR 2 / 3 Спайшоты Toyota C-HR 3 / 3 Спайшоты Toyota C-HR

Вторая версия — Тойота проводит адаптационные испытания модели для российского рынка. В пользу этого варианта говорит ОТТС для Toyota C-HR, опубликованный в базе Росстандарта ещё в конце 2016 года.

Согласно документу, модель сертифицирована для России с бензиновыми двигателями объёмом 1.2 и 2.0 литра, мощность которых соответственно равна 116 и 148 л.с. Причём для более мощного C-HR доступна система полного привода.

1 / 3 На фото: Toyota C-HR 2 / 3 На фото: Toyota C-HR 3 / 3 На фото: салон Toyota C-HR

В Японии, где кроссовер пользуется бешеным спросом, можно купить гибридную модификацию, на которую и приходится большая часть продаж. Также C-HR продаётся в странах Европы, где за автомобиль просят от 21 990 евро (примерно 1 390 000 рублей). Цена при конвертации в рубли кажется заоблачной для субкомпактного кроссовера. Для её снижения необходима локализация производства. У Тойоты есть завод в России, однако, на архитектуре TNGA, на которой создан Toyota C-HR, модели в нашей стране не выпускаются. Вероятно, C-HR появится у нас нескоро.