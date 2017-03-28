Предполагалось, что административный регламент, вносящий существенные изменения во взаимодействие сотрудников ДПС и водителей, вступит в силу 1 апреля 2017 года. Однако представители Министерства внутренних дел объявили о переносе его внедрения, так как проект нуждается в значительной доработке.

О проекте нового регламента по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения портал «Колёса.ру» сообщал в начале текущего месяца. После общественных обсуждений на Едином портале для размещения информации ведомству стало ясно, что документ нуждается в доработке.

В ходе обсуждения было решено отменить норму о запрете останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов. Таким образом инспектор ГИБДД официально получает право останавливать водителя в любом месте для этих целей.

Стоит отметить, что были изменены положения, касающиеся оценки доказательств автомобилистом, в отношении которого возбудили административное дело: их скорректировали для того, чтобы водитель мог подробно написать в протоколе всё, с чем он не согласен (в свободной форме без «напора» сотрудника ГИБДД).

Помимо этого новой нормой были дополнены положения, связанные с освидетельствованием водителей на состояние опьянения. Теперь инспектор ДПС в случае отрицательного результата проверки будет обязан препроводить автомобилиста к месту отстранения от управления ТС или к месту нахождения его машины.

В пресс-центре Госавтоинспекции МВД РФ сообщается, что доработанный проект регламента будет снова размещён для ознакомления на официальном сайте Единого портала, так что документ ждут дальнейшие согласования. В связи с этим дата вступления в силу переносится, о ней в ведомстве сообщат дополнительно.

На днях стало известно о том, что ГИБДД собирается изменить правила возврата водительских удостоверений. Это связано с необходимостью приведения их в соответствие с ныне действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях.