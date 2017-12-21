В начале следующего года ожидается премьера Ford Focus нового поколения, а пока портал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть популярная модель в кузове седан.

Чуть более месяца назад мы уже представляли рендеры хэтчбека следующей генерации, и передняя часть седана будет идентичной ему. Единственное, что стоит отметить – фары, которые на представленных здесь изображениях имеют несколько иное наполнение. Судя по всему, будет не менее двух вариантов передней оптики: более простая, как на седане, и полностью светодиодная в стиле Вольво, как на рендерах хэтчбека.

Скорее всего, седан получит такие же фонари крупного размера, как и хэтчбек. Центральный стоп-сигнал разместится на крышке багажника, аналогично седану нынешнего поколения. Также можно отметить задний бампер более сложной формы с вертикальными противотуманками.

В настоящее время в России седан Ford Focus текущего поколения предлагается по цене от 916 000 рублей (1.6 МТ, 105 л.с.). Самая дорогая 150-сильная модификация 1.5 EcoBoost AT в комплектации Titanium оценивается в 1 181 000 рублей.

Ранее мы сообщали, что компания Ford готовит новинки для российского рынка.