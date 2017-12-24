За период с января по ноябрь текущего года российский экспорт легковых автомобилей, кроме стран Таможенного Союза, достиг почти 37 тысяч штук, что на 34,8% больше прошлогоднего показателя.

24 Дек Объем экспорта автомобилей из России вырос более чем на треть

Долю более 40% от общего объема имеют модели Skoda, или более 15,7 тысячи единиц, информирует аналитическое агентство «Автостат». Причем Skoda Yeti покрывает почти весь объем. На втором месте Lada с долей более 25%, или 9,4 тысячи машин, а замыкает тройку Renault с 3,4 тысячи экспортированных «легковушек».

Более тысячи машин поставили на экспорт такие производители, как Hyundai, Volkswagen, Land Rover и УАЗ.

Кроме Skoda Yeti, упомянутого выше, в список моделей-лидеров по экспорту вошли внедорожники – Lada 4×4 (4,5 тысячи единиц) и Renault Duster (3,3 тысячи штук). Четвертую строчку занимает Lada Vesta (почти 2,2 тысячи машин), тогда как за аналогичный период прошлого года было экспортировано всего 196 Вест. Land Rover Range Rover, поставивший за пределы России 1,7 тысячи автомобилей, разместился на пятом месте.

Большая часть автомобилей была отправлена в Чехию – более 40% от общего объема и 15,6 тысячи единиц. В Украину экспортировали 3,5 тысячи машин и в Латвию 3,3 тысячи. Более 1 000 автомобилей получили следующие страны: ОАЭ, Венгрия, Китай, Ливан, Узбекистан и Азербайджан.

В последние месяцы самой экспортируемой из России моделью является внедорожник Lada 4×4.