Мировая премьера «паркетника» состоялась в феврале этого года, а в марте в Старом свете был открыт предзаказ на «приветственную» версию новинки — La Première. Такой кросс отличается дизайном экстерьера, оформлением салона и расширенным списком оборудования, цена DS 7 Crossback в этом варианте исполнения – от 53 400 евро (около 3 654 000 рублей по актуальному курсу). Теперь же известны цены других комплектаций (только для Франции), заявки на них уже принимают, поставки клиентам начнутся в январе 2018-го.

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Пока DS 7 Crossback доступен во Франции с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 THP (180 или 225 л.с.), дизелями 1.5 DVR (130 л.с.) и 2.0 BlueHDi (180 л.с.). Полуторалитровый дизельный мотор работает в паре с «механикой», остальные двигатели укомплектованы восьмидиапазонным «автоматом». Привод – только передний.

Самая дешевая версия DS 7 Crossback (комплектация Chic, двигатель DVR) на домашнем рынке стоит от 31 200 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 135 000 рублей. Топовый вариант (Grand Chic, двигатель PureTech 225) обойдется минимум в 48 900 евро – это около 3 346 000 рублей. Позже линейку комплектаций, вероятно, расширят.

Для сравнения, цена Audi Q3 во Франции — от 30 930 евро (примерно 2 119 000 рублей), BMW X1 — от 32 350 евро (около 2 217 000 рублей), а близкие к новинке DS по габаритам Audi Q5 и BMW X3 стоят от 40 750 и от 47 700 евро соответственно (около 2 795 000 и 3 272 000 рублей).

В «базе» у кроссовера имеются: 17-дюймовые диски, светодиодные ДХО, ESP, восемь подушек безопасности, круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и распознавания дорожных знаков, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном. В арсенале топовой комплектации значатся: 19-дюймовые диски колес, полностью светодиодная оптика, активная подвеска (жесткость амортизаторов меняется на основании данных с камер, которые сканируют дорогу), мультимедиа-система с 12-дюймовым тачскрином, цифровая «приборка». Среди опций – система ночного видения и система полуавтономного вождения DS Connected Pilot.

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В середине 2019 года на европейский рынок выйдет полноприводная гибридная модификация DS 7 Crossback с бензиновым мотором 1.8 THP (200 л.с.), двумя электродвигателями (на передней и задней осях), восьмидиапазонным «автоматом» и литий-ионной батареей. Суммарная отдача такого вседорожника – около 300 л.с. Цена гибрида для Франции уже известна – 64 000 евро (около 4 379 000 рублей).

До российских дилеров DS 7 Crossback должен добраться в 2018-м. Комплектации и цены для рынка РФ пока не объявлены.