Объявлены цены на новую BMW 3 Series

Стоимость базовой BMW 3 Series в Австралии составляет 57 300 долларов США (3 423 000 рублей по текущему обменному курсу). В стандартную комплектацию входит пакет Sport Line и легкосплавные диски диаметром 18 дюймов с пятью сдвоенными спицами. Модели 318i, 320i, 330i и 330e будут поставляться с пакетом Sport Line, а топовая 340i получила пакеты Luxury Line или M Sport. Покупатели 330i и 330e без доплат могут заказать пакет Luxury Line.
Модели 318i, 320i и 320d будут поставляться с экраном диагональю 6.5 дюймов и навигатором Business, а более дорогие комплектации получат цветной сенсорный монитор диагональю 8.8 дюйма и навигацию Business Professional.
для рынка Австралии
|Седаны
|Цена
|Универсалы
|Цена
|318i
|$57 300 (+$800)
|320i
|$67 500 (+$2 000)
|320i
|$63 400 (+$900)
|330i
|$75 000 (+$1 100)
|320d
|$65 800 (+$900)
|330i
|$70 900 ($1000)
|330e iPerformance
|$73 900 (+$1 000)
|340i
|$91 200 (+$ 1300)
По сравнению с предыдущим модельным годом стоимость новой BMW 3 Series увеличилась минимум на 800 долларов (примерно 48 000 рублей) за базовую комплектацию. Цена топовой версии выросла на 1 300 долларов (78 000 рублей). В России седан 3 Series 2017-го модельного года в начальной комплектации стоит 1 840 000 рублей. Пока нет информации о том, когда к нам привезут новую «тройку». В дилерских центрах Австралии новинка появится в ноябре этого года.
Премьера BMW 3 Series «свежего» модельного года, напомним, состоялась в мае этого года. Недавно, кстати, баварский автопроизводитель опубликовал российские цены BMW 6 Series.
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
Новая Лада Надежда: какой она может быть
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412