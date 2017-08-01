Объявлены цены на новую BMW 3 Series

Австралийское подразделение BMW назвало цены на модели 3 Series 2018-го модельного года. По сравнению с предыдущим модельным годом помимо прочего компактный "баварец" получил новый цвет кузова, обновленный дизайн дисков и мультимедиасистему BMW iDrive 6 в стандартной комплектации.

Стоимость базовой BMW 3 Series в Австралии составляет 57 300 долларов США (3 423 000 рублей по текущему обменному курсу). В стандартную комплектацию входит пакет Sport Line и легкосплавные диски диаметром 18 дюймов с пятью сдвоенными спицами. Модели 318i, 320i, 330i и 330e будут поставляться с пакетом Sport Line, а топовая 340i получила пакеты Luxury Line или M Sport. Покупатели 330i и 330e без доплат могут заказать пакет Luxury Line.

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Модели 318i, 320i и 320d будут поставляться с экраном диагональю 6.5 дюймов и навигатором Business, а более дорогие комплектации получат цветной сенсорный монитор диагональю 8.8 дюйма и навигацию Business Professional.

Прайс BMW 3 Series 2018-го модельного года для рынка Австралии

Седаны Цена Универсалы Цена 318i $57 300 (+$800) 320i $67 500 (+$2 000) 320i $63 400 (+$900) 330i $75 000 (+$1 100) 320d $65 800 (+$900) 330i $70 900 ($1000) 330e iPerformance $73 900 (+$1 000) 340i $91 200 (+$ 1300)

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По сравнению с предыдущим модельным годом стоимость новой BMW 3 Series увеличилась минимум на 800 долларов (примерно 48 000 рублей) за базовую комплектацию. Цена топовой версии выросла на 1 300 долларов (78 000 рублей). В России седан 3 Series 2017-го модельного года в начальной комплектации стоит 1 840 000 рублей. Пока нет информации о том, когда к нам привезут новую «тройку». В дилерских центрах Австралии новинка появится в ноябре этого года.

Премьера BMW 3 Series «свежего» модельного года, напомним, состоялась в мае этого года. Недавно, кстати, баварский автопроизводитель опубликовал российские цены BMW 6 Series.

