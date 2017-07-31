Кроссовер Lifan Myway начал продаваться в Китае в 2016 году, за прошедшее время он уже успел продемонстрировать неплохие результаты на родном рынке. Согласно словам представителей пресс-службы российского офиса Lifan Motors, осенью 2017 года новинка поступит к нашим официальным дилерам продукции бренда.

Длина Lifan Myway составляет 4 440 миллиметров, ширина – 1 760 мм, а высота – 1 730 мм. Размер колёсной базы равен 2 720 мм, а дорожный просвет – 192 мм. Под капотом у семиместного кроссовера располагается 125-сильный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра. В линейке трансмиссий заявлены пятиступенчатая механическая коробка передач и четырёхдиапазонный «автомат».

«Уникальный баланс между SUV и MPV для ежедневного использования делает Lifan Myway «умным» кроссовером, который подходит как для семейных поездок, благодаря комфортному семиместному салону, так и для перевозки грузов, благодаря большому пространству внутри салона и техническим характеристикам автомобиля», — комментируют в компании.

В оснащение модели входят антиблокировочная система, функция распределения тормозных усилий (ABS + EBD), двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и шестью динамиками, бесключевой доступ в салон.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Россиянам нужен просторный кроссовер, который можно использовать как для ежедневных семейных поездок, так и перевозки вещей, — комментирует заместитель генерального директора Lifan Motors Rus Ван Сяолун. — В будущем популярность семиместных кроссоверов будет расти, а яркий дизайн, удобный и практичный салон, богатое оснащение и доступная цена сделают Lifan Myway одним из наиболее привлекательных игроков на рынке семиместных SUV».

Недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России начались продажи Lifan Murman. На сегодняшний день флагманский седан китайской марки доступен на нашем рынке только в одной комплектации.