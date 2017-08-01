Группа PSA после покупки Opel и Vauxhall стала вторым по величине автопроизводителем Европы. Как рассказали в пресс-службе французской компании, их доля теперь составляет 17% (по состоянию на первую половину 2017 года). В портфеле концерна сейчас есть пять взаимодополняющих, чётко позиционированных на рынке брендов.

Groupe PSA сегодня, 1 августа 2017 года, рассказала о закрытии сделки по приобретению подразделений GM Opel и Vauxhall. Напомним, этот проект был анонсирован производителем 6 марта 2017 года. Сообщается, что Opel и Vauxhall при поддержке Группы уже приступили к разработке стратегического плана по восстановлению финансовой стабильности. Он будет представлен через 100 дней.

Синергетический эффект сотрудничества Opel/Vauxhall и Groupe PSA оценивается в среднесрочной перспективе в 1,7 миллиарда евро в год. Как отметили в пресс-центре компании, на данный момент продолжается процесс приобретения европейского финансового подразделения GM Financial. Завершение сделки ожидается во второй половине 2017 года (после согласования с регуляторами).

«Сегодня вместе с Opel и Vauxhall мы начинаем новый этап нашего пути. Проект был реализован всего за несколько месяцев – я хочу тепло поблагодарить коллег за прекрасную работу, — комментирует президент и председатель Groupe PSA Карлос Таварес. — Опираясь на сильные стороны друг друга, мы выполним стратегический план Opel и Vauxhall и привлечём новых клиентов. Одновременно, мы будем продолжать планомерно реализовывать задачи плана Push to Pass. Мы уверены, что данные стратегии дадут толчок для развития компании и послужат на благо нашим акционерам».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Groupe PSA отчитались об увеличении выручки в первой половине 2017 года. Чистая прибыль компании в первой половине 2017 года увеличилась на 4% и составила 1,26 миллиона евро. Выручка концерна выросла на 5% до 29,165 миллиона евро.