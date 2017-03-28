Определены победители конкурса Toyota «Автомобили мечты»

В рамках прошедшего в Москве детского праздника «Город мечты Toyota» были награждены победители российского этапа глобального конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты-2017», который проводится уже в третий раз.

В этом году конкурс поддерживался Департаментом образования Московской области и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, а количество учреждений, занимающихся сбором детских работ увеличилось до 300. Кроме того, в 2017 году участие в конкурсе приняли дети из Беларуси. Всего было подано 9 452 рисунка – в полтора раза больше чем в предыдущем и в шесть раз больше чем в первом конкурсе.

Лучшими были признаны 18 работ. Отбором занималось жюри, в состав которого в текущем году вошли знаменитый автодизайнер Владимир Пирожков, художник-мультипликатор Игорь Олейников, автомобильный эксперт Александр Пикуленко, легендарный путешественник и художник Федор Конюхов, главный редактор Дети.Mail.ru Ольга Чернова и генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян, а в роли председателя выступил глава «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

Работы разделили на три возрастные категории (до 7 лет, 8 – 11 лет и 12 – 15 лет) по три призовых места в каждой (будут участвовать в глобальном конкурсе этим летом в Японии), а также специальные номинации «Президентский приз» и «Защита окружающей среды». Не обошлось без номинации «Приз зрительских симпатий», в которой путем голосования на официальном сайте были выбраны три победителя, получившие наборы для творчества и сертификаты на мастер-классы от магазина «Арт-Квартал».

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Одного участника конкурса стоит отметить отдельно. Для него президент «Тойота Мотор» организовал специальный приз – восьмилетний Леша Копычев слеп с рождения и для выполнения рисунка он воспользовался рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Портал «Колеса.ру» анонсировал третий конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» от Toyota в ноябре прошлого года.