Определены самые популярные городские машины в мире

По данным аналитического агентства Focus2move, сегмент городских автомобилей за январь-февраль этого года вырос на 3.6% в глобальном плане. Победу в номинации самая популярная в мире городская машина одержала компактная модель Alto индийского автопроизводителя Maruti. На местном рынке компактная «четырехдверка», напомним, является бестселлером. Всего на мировом рынке продали 43 165 штук Alto за два месяца этого года, причем абсолютное большинство продаж конечно пришлось на Индию.
Второе и третье место в рейтинге городских бестселлеров на планете ожидаемо заняли две машины итальянской марки Fiat — Panda и 500. В Италии компактные машины пользуются высоким спросом. Panda и семейство 500 очень популярны у итальянцев, что и позволило этим моделям ворваться в тройку самых популярных городских машин в мире. За два месяца 2017-го их купили в количестве 38 150 и 32 865 штук соответственно.
за январь-февраль 2017-го
|№2017
|№2016
|Модель
|Продажи январь-февраль 2017
|Продажи январь-февраль 2016
|Изменение
|1
|1
|Maruti Alto
|43 165
|43 391
|-0,50%
|2
|2
|Fiat Panda
|38 150
|36 966
|3,20%
|3
|4
|Fiat 500
|32 865
|31 484
|4,40%
|4
|8
|Hyundai Grand i10
|31 083
|23 743
|30,90%
|5
|5
|Chevrolet Spark
|30 946
|29 307
|5,60%
|6
|6
|Maruti Wagon R
|28 485
|26 953
|5,70%
|7
|3
|Daihatsu Tanto
|28 262
|33 177
|-14,80%
|8
|—
|Nissan Dayz
|27 456
|—
|—
|9
|12
|Ford KA
|24 731
|19 015
|30,10%
|10
|—
|Daihatsu Move
|22 939
|—
|—
В десятку бестселлеров в сегменте компактных машин в этом году попал «новичок» Nissan Dayz, хотя и ранее эта компактная модель пользовалась популярностью, правда продавалась под другим именем — Mitsubishi EK. За январь-февраль 2017-го её купили 27 456 клиентов. Также среди новичков в ТОП-10 в этом году оказался японский кей-кар Daihatsu Move — 22 939 продаж.
В России, тем временем, аналитики назвали самые популярные универсалы. Лидером традиционно стала модель отечественного автопроизводителя.
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