Определены самые популярные городские машины в мире

По данным аналитического агентства Focus2move, сегмент городских автомобилей за январь-февраль этого года вырос на 3.6% в глобальном плане. Победу в номинации самая популярная в мире городская машина одержала компактная модель Alto индийского автопроизводителя Maruti. На местном рынке компактная «четырехдверка», напомним, является бестселлером. Всего на мировом рынке продали 43 165 штук Alto за два месяца этого года, причем абсолютное большинство продаж конечно пришлось на Индию.

1 / 2 Maruti Alto 2 / 2 Maruti Alto

Второе и третье место в рейтинге городских бестселлеров на планете ожидаемо заняли две машины итальянской марки Fiat — Panda и 500. В Италии компактные машины пользуются высоким спросом. Panda и семейство 500 очень популярны у итальянцев, что и позволило этим моделям ворваться в тройку самых популярных городских машин в мире. За два месяца 2017-го их купили в количестве 38 150 и 32 865 штук соответственно.

Самые популярные городские машины в мире за январь-февраль 2017-го

№2017 №2016 Модель Продажи январь-февраль 2017 Продажи январь-февраль 2016 Изменение 1 1 Maruti Alto 43 165 43 391 -0,50% 2 2 Fiat Panda 38 150 36 966 3,20% 3 4 Fiat 500 32 865 31 484 4,40% 4 8 Hyundai Grand i10 31 083 23 743 30,90% 5 5 Chevrolet Spark 30 946 29 307 5,60% 6 6 Maruti Wagon R 28 485 26 953 5,70% 7 3 Daihatsu Tanto 28 262 33 177 -14,80% 8 — Nissan Dayz 27 456 — — 9 12 Ford KA 24 731 19 015 30,10% 10 — Daihatsu Move 22 939 — —

1 / 2 Fiat Panda Cross 2 / 2 Fiat Panda Cross

В десятку бестселлеров в сегменте компактных машин в этом году попал «новичок» Nissan Dayz, хотя и ранее эта компактная модель пользовалась популярностью, правда продавалась под другим именем — Mitsubishi EK. За январь-февраль 2017-го её купили 27 456 клиентов. Также среди новичков в ТОП-10 в этом году оказался японский кей-кар Daihatsu Move — 22 939 продаж.

В России, тем временем, аналитики назвали самые популярные универсалы. Лидером традиционно стала модель отечественного автопроизводителя.

