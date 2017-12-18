Рабочая группа Госдумы завершила подготовку пакета законопроектов, которые в том числе предполагают введение штрафа до 1 000 000 рублей и наказание до двух лет лишения свободы для организаторов уличных гонок, а участникам грозит лишение прав и год лишения свободы. Как сообщают «Известия», инициативы будет рассматривать нижняя палата после получения отзывов из правительства и Верховного суда.

В КоАП и УК предлагается ввести новые статьи: «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования» (статья 12.38 КоАП и 264.2 УК) с формулировкой правонарушения: «соревнования автомобилей или мотоциклов по их скоростным или иным техническим возможностям (качествам или свойствам) в местах, не предназначенных для проведения таких соревнований, если это соревнование было сопряжено с нарушением общественного порядка или создало угрозу безопасности дорожного движения».

Известно, что для граждан, организовавших гонки, первое задержание обернётся штрафом от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических лиц оно составит 150 000 – 500 000 рублей. В случае, если мероприятие привело к причинению вреда здоровью человека или имуществу, размеры взысканий увеличатся до 300 000 и 800 000 рублей соответственно. При повторном задержании гражданину придётся заплатить уже до 500 000 рублей, а юрлицу – до 1 000 000 рублей. При продолжении нарушений организатору уличных гонок грозит уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы).

Для участников незаконных автосоревнований предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 рублей или арест на срок до десяти суток (при задержании впервые). Повторно нарушившим придётся заплатить 30 000 рублей, помимо этого их лишат прав на полгода. При последующих задержаниях таких гонщиков могут на год отправить в колонию.

«Наказание за аналогичные преступления, в том числе лишение свободы, предусмотрено во многих странах мира. Достаточно жёсткие меры применяются в Англии, Канаде, Франции и Германии. И мы видим, что и институт неотвратимости наказания работает эффективно и культура вождения в целом там намного выше», — комментирует заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

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