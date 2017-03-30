Комплекс фиксации нарушений «Форсаж» на одной из столичных улиц продолжает работать в штатном режиме.

Согласно данным пресс-службы московского «Центра организации дорожного движения», на которые ссылается «Коммерсант», информация об отключении комплекса фиксации нарушений «Форсаж», который штрафует автомобилистов за непропуск пешеходов на «зебре», не соответствует действительности.

«Комплекс работает в штатном режиме, постановления отсматриваются сотрудниками ГИБДД в штатном режиме, — комментируют представители ЦОДД. — Мы благодарны коллегам из ГИБДД за то, что они тщательно следят за работой системы фотовидеофиксации. Это положительно сказывается на снижении аварийности».

На днях сообщалось о том, что Госавтоинспекция отключила камеру, которая в автоматическом режиме фиксировала отказы водителей уступить дорогу пешеходам. Об этом рассказал тогда ещё действующий глава ГИБДД Виктор Нилов депутату Госдумы, председателю комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

В письме сообщалось, что у ГАИ появились сомнения, касающиеся алгоритма работы камеры. Есть предположение о том, что она не учитывает основной момент понятия «уступить дорогу»: автомобиль должен двигаться таким образом, чтобы другой участник не менял своей скорости и траектории. Виктор Нилов также сообщил, что вместо комплекса фиксации нарушений на данном участке планируется установить светофор.

Отметим, вчера, 28 марта 2017 года, стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Виктора Нилова. Официальной информации о том, кто займёт кресло начальника ГИБДД, пока нет.