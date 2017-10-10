Partisan One: простота и надежность

В отличии от основной массы разработчиков военной техники, строящих продвинутые машины с набором инновационных систем активной и пассивной защиты, а также ультрасовременной броней, немецкая компания пошла другим путем. В Partisan Motors решили построить простейшее в техническом плане транспортное средство, которое может быть, при необходимости, выпущено в большой количестве в кратчайшие сроки. Цель была создать «лучший автомобиль для самых худших в мире дорог».

Доктор постников отметил, что примитивный дизайн выполнен намеренно. Partisan One получил «двухкоробочную» внешность с угловатыми формами и силуэтом. В дизайне автомобиля нет ни одной плавной изогнутой линии – сплошные прямые углы.

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Поскольку мы имеем дело с армейским транспортом, выживаемость главная забота. Планки с круглыми выемками по периметру кузова предназначены для крепления бронеплит на автомобиль, а также предусмотрена возможность крепления V-образной брони на днище для защиты от мин.

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Partisan One базируется на пространственной раме из высокопрочной стали и независимой подвеске рычажного типа. Насчет двигателя сообщается, что автомобиль подготовлен к установке силовых агрегатов различных типов с продольным или поперечным расположением.

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Внедорожник может выпускаться во множестве различных версий, включая короткобазную трехдверную, длиннобазную пятидверную, пикап и даже 6×6 или 8×8. В стандартный транспортный контейнер можно уместить пять таких машинокомплектов для быстрой доставки машин туда, где в них будут нуждаться больше всего в данный момент.

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Автомобиль еще даже не добрался до конвейера, но в Partisan Motors уже делают громкие заявления по поводу его надежности, например, там говорят, что внедорожник мог бы служить в армии «50 лет и более, не нуждаясь в замене», а также что «мы предоставляем 100-летнюю гарантию на весь автомобиль, кроме быстроизнашивающихся деталей.

Напомним, Юрий Постников это инженер, обвинивший «Группу ГАЗ» в плагиате из-за внедорожника Вепрь-Next.