Суббренд Traum был представлен летом этого года, под ним компания Zotye будет выпускать наиболее «передовые машины». Первенцем новой марки стал «паркетник» S70, на «поднебесный» рынок модель выйдет в начале следующего года.

1 / 2 На фото: стандартный Traum S70 2 / 2 На фото: Traum S70 Sport Edition

Длина Traum S70 равна 4 746 мм, ширина – 1 882 мм, высота – 1 700 мм, размер колесной базы составляет 2 800 мм. Как отмечают местные СМИ, кроссовер предложат в пяти- или семиместном вариантах. Также у S70 есть версия Sport Edition – она отличается бамперами и более агрессивной решеткой радиатора с вертикальными клиньями.

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По предварительным данным, в линейку моторов кроссовера вошли бензиновые «атмосферник» 1.6 и турбодвижок 1.5 мощностью 116 и 156 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Привод — только передний.

В арсенале новинки значатся: цифровая «приборка», мультимедийная система с большим сенсорным экраном, панорамный люк, климат-контроль, кресла с обогревом и вентиляцией, шесть подушек безопасности, камеры кругового видеообзора, круиз-контроль, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Цена Traum S70 еще не объявлена.

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Пока нет информации о планах Zotye вывести новую марку за пределы Китая.

Ранее Traum рассекретил свою вторую модель – компактный кросс Meet 3. Внешне этот «паркетник» похож на Mercedes-Benz GLA, на конвейер «китаец», вероятно, встанет уже в следующем году.