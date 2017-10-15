Южнокорейская марка в сентябре текущего года представила гибридную версию универсала Optima. Британские автомобильные издания провели первые тест-драйвы новинки, и пока она не представлена на российском рынке, портал Колёса.ру предлагает нашим читателям своеобразный дайджест, основанный на мнениях наших зарубежных коллег об этом автомобиле.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что универсал ведёт себя очень плавно, переключения между электрическим и бензиновым мотором происходит практически незаметно. Аэродинамика у универсала проработана хорошо, но на скорости около 110 километров в час появляется лёгкий шорох воздуха в районе зеркал. Впрочем, в салоне есть аудио Harman Kardon, то это не проблема, и в целом, шумным южнокорейский гибрид не назовёшь.

1 / 2 На фото: Kia Optima Sportswagon PHEV 2 / 2 На фото: Kia Optima Sportswagon PHEV

Лучше всего универсал чувствует себя в городе, на скорости до 60 километров в час. Машина отлично отрабатывает неровности, в салоне комфортно и уютно, но на трассе лишние 200 килограмм веса ощущаются очень сильно даже в салоне – шасси кренится, и перестраиваться нужно очень осторожно.

Обозреватели издания Autoexpress отмечают, что среди одноклассников лишь Kia Optima Sportswagon PHEV не предлагает своим клиентам систему экстренного торможения, что является минусом.

Багажник у гибрида-универсала достигает 440 литров, что на 112 литров меньше, чем у дизельной версии.

Качество пластика в салоне существенно уступает конкуренту в лице Volkswagen Passat GTE Estate, но южнокорейский автомобиль стоит дешевле.

1 / 3 На фото: салон Kia Optima Sportswagon PHEV 2 / 3 На фото: салон Kia Optima Sportswagon PHEV 3 / 3 На фото: салон Kia Optima Sportswagon PHEV

Со старта гибрид демонстрирует неплохие динамические характеристики, но чем больше скорость, тем сильнее ощущается недостаток мощности двухлитрового мотора.

В целом обозреватели констатируют, что Optima Sportswagon PHEV отлично подойдёт для экономичного передвижения по городу.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Kia представила кросс-хэтч Rio для России.