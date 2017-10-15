Обозреватели британского издания Autocar отметили, что универсал ведёт себя очень плавно, переключения между электрическим и бензиновым мотором происходит практически незаметно. Аэродинамика у универсала проработана хорошо, но на скорости около 110 километров в час появляется лёгкий шорох воздуха в районе зеркал. Впрочем, в салоне есть аудио Harman Kardon, то это не проблема, и в целом, шумным южнокорейский гибрид не назовёшь.
Лучше всего универсал чувствует себя в городе, на скорости до 60 километров в час. Машина отлично отрабатывает неровности, в салоне комфортно и уютно, но на трассе лишние 200 килограмм веса ощущаются очень сильно даже в салоне – шасси кренится, и перестраиваться нужно очень осторожно.
Обозреватели издания Autoexpress отмечают, что среди одноклассников лишь Kia Optima Sportswagon PHEV не предлагает своим клиентам систему экстренного торможения, что является минусом.
Багажник у гибрида-универсала достигает 440 литров, что на 112 литров меньше, чем у дизельной версии.
Качество пластика в салоне существенно уступает конкуренту в лице Volkswagen Passat GTE Estate, но южнокорейский автомобиль стоит дешевле.
Со старта гибрид демонстрирует неплохие динамические характеристики, но чем больше скорость, тем сильнее ощущается недостаток мощности двухлитрового мотора.
В целом обозреватели констатируют, что Optima Sportswagon PHEV отлично подойдёт для экономичного передвижения по городу.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Kia представила кросс-хэтч Rio для России.
Почему к нам не возят гибриды? В Америке та же Камри гибрид стоит на 200 тысяч рублей дороже обычной версии, эти деньги окупятся экономией на топливе в пробках.