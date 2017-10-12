Новая спецверсия предусмотрена для пикапа с двойной кабиной. Решетка радиатора и передний бампер особого Isuzu D-Max окрашены в темно-серый. В том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, боковые подножки и рейлинги на крыше. Фотографий салона производитель не предоставил, видимо, в интерьере изменений нет.

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В Лаосе пикап доступен в версиях 4×2 и 4×4 с дизельным мотором 2.5 мощностью 109 или 136 л.с. Двигатель сочетается с пятиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

На российском рынке представлена дорестайлинговая модель. У нас D-Max предлагается с полным приводом и 163-сильным турбодизелем 2.5, который работает в паре с шестискоростной механической коробкой или пятидиапазонным «автоматом».

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В России пикап можно купить с полуторной или двойной кабиной, цена – от 1 865 000 рублей.

Кстати, российские клиенты также могут заказать Isuzu D-Max AT35 – модификацию, подготовленную Arctic Trucks для преодоления серьезного бездорожья.