Самой популярной на российском авторынке по-прежнему остаётся марка Lada, машины которой выпускаются на заводах в Тольятти и в Ижевске. О том, что АВТОВАЗ в течение 2017 года намеревается продать на территории РФ 280 000-300 000 автомобилей отечественного бренда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова президента концерна Николя Мора.

«Общий объём рынка в России будет составлять от 1 450 000 до 1 500 000 штук, и, если вы возьмете долю Lada на российском рынке в 20%, это означает, что это будет 280 000-300 000 максимум», – сказал глава АВТОВАЗа.

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, по итогам прошлого года дилеры Lada реализовали 266 296 автомобилей Lada. То есть прирост спроса на машины марки в России в 2017 году может составить порядка 13%.

Сообщается также, что в течение пяти ближайших лет (к 2022 году) АВТОВАЗ предположительно должен выйти на уровень экспорта пятой части от общего объёма готовой продукции. Согласно словам Николя Мора, в случае, если концерн выйдет на запланированный уровень локализации (в перспективе он должен превысить отметку в 80%), то мощности предприятий концерна будут полностью загружены.

Отметим, в течение прошлого года АВТОВАЗ отправил на зарубежные рынки порядка 20 000 автомобилей марки Lada. При этом руководство компании планирует увеличить объём экспорта в 2017 году на 50% (предположительно он достигнет отметки в 30 000 экземпляров). Кстати, в начале 2017 года в Европу отправилась Lada Vesta, сейчас седан можно купить, в частности, в Германии и Венгрии.