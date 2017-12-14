Победителем конкурса AUTOBEST 2018 стал Citroen C3 Aircross

AUTOBEST 2018 - ежегодный европейский конкурс, в качестве жюри которого выступает 31 журналист из 13 стран.

Главная премия «Лучшая автомобильная покупка Европы 2018 года» досталась новому компактному кроссоверу Citroen C3 Aircross. Об этом сообщается в пресс-релизе конкурса AUTOBEST 2018, вышедшем сегодня, 14 декабря.

Экстравагантной французской новинке удалось во время сравнительного теста обойти других пяти финалистов. Испытания проходили 29 и 30 ноября на полигоне Вайрано около Милана. По итогам теста каждому автомобилю из шестерки финалистов были выставлены баллы. Citroen C3 Aircross набрал 1423 балла и выиграл премию в главной номинации Best Buy Car of Europe 2018. Он на 121 очко опередил ближайшего конкурента в лице кроссовера Opel Grandland Х (1302 балла). Остальные финалисты расположились в следующем порядке: Volkswagen T-Roc (1205 баллов). Seat Ibiza (1190), Ford Fiesta (1182) и Honda Civic (1138).

Также международное жюри конкурса AUTOBEST 2018 объявило победителей и в других номинациях. Звание Companybest 2017 присуждено британскому концерну Jaguar LAnd Rover. В номинации Sportbest 2017 победу праздновал вице-президент команды Porsche LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Фриц Энзингер. Основатель и председатель концерна Geely Holding Group Ли Шуф получил титул Manbest 2017.

Ранее на международном автосалоне во Франкфурте были объявлены лауреаты европейской премии еще в нескольких номинациях:

Smartbest — компания SEAT за внедрение в мультимедийные системы голосового ассистента Alexa от Amazon.

Safetybest — комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

Designbest — шеф-дизайнер представительского седана Aston Martin Lagonda Марек Рейчман.

Ecobest — концерн PSA Group за испытательный алгоритм измерения реального расхода топлива.

Напомним, что премию AUTOBEST 2017 выиграл кроссовер SEAT Ateca.