Почти половине российских водителей похмелье не мешает ездить за рулем
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Почти половине российских водителей похмелье не мешает ездить за рулем

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Благодаря FordSollers также удалось выяснить, что 13 процентов автомобилистов садится за руль с похмелья только после праздничных дат.

По данным опроса Ford, проведенным в начале декабря текущего года в социальной сети «ВКонтакте», 40 процентов автомобилистов нашей страны регулярно водит машину в состоянии похмелья. Об этом сообщается в пресс-релизе совместного предприятия FordSollers.

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Опрос проводился в официальной группе бренда Ford озвученной выше соцсети. В нем отечественным респондентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с ездой после принятия алкоголя накануне. Оказалось, что лишь 60 процентов автомобилистов не садится за руль с утра, если до этого вечером пили алкогольные напитки. При этом 2 процента респондентов перестали ездить с похмелья лишь после попадания в аварию.

Компания Brandwatch, которая занимается мониторингом социальных сетей, выяснила главный «похмельный день» недели во всем мире — это воскресенье. А самое опасное время — 11 часов утра, когда синдром похмелья ощущается больнее всего. Согласно исследованию Brandwatch самым «похмельным» днем текущего года стало 1 января. А вот в Западной Европе такое звание получило еще и 14 декабря.

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По данным Ассоциации психологических наук APS, водитель с похмелья также опасен для окружающих, как и пьяный человек. В этом состоянии люди обычно являются не выспавшимися и имеют замедленную реакцию.

Ранее стало известно, что Ford разрабатывает совершенно новую модель.

Теги: Авто и общество , Ford , FordSollers , опрос , похмелье , Россия
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