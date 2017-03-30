Новая версия «паркетника», являющегося почти точной копией Porsche Macan, предназначена для женщин. Кузов такого Zotye RS9 окрашен в розовый цвет. Фотографии экстерьера «женского» кроссовера производитель опубликовал в начале марта, теперь же китайцы распространили снимки салона модели.

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Интерьер также оформлен в розовом – в нем выполнены передняя панель, ручки и декоративные вставки на картах дверей. Даже «набалдашник» рычага переключения передач розовый. Покупательница SR9 может заказать вышивку своих инициалов на подголовниках. Обозначение CL на картинках показано в качестве примера.

Кроссовер оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 190 л.с., который сочетается с шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод – только передний. У SUV имеются системы контроля давления в шинах, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы движения, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

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Цена «женского» Zotye SR9 пока не объявлена. Ожидается, что кросс обойдется примерно в 180 000 юаней (около 1 490 000 рублей по актуальному курсу).

Напомним, продажи китайского клона Porsche Macan стартовали осенью прошлого года. Кроссовер SR9 доступен только в Поднебесной, пока нет информации о планах Zotye вывести модель за пределы домашнего рынка.