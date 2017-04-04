Из-за имеющейся задолженности в течение 2016 года права на управление транспортными средствами лишились свыше 288 000 водителей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов. Согласно информации от представителей ФССП, водители нередко оплачивают долг сразу после получения предупреждения о возможном наказании.

Напомним, статья 67.1 федерального закона «Об исполнительном производстве» на данный момент предусматривает возможность ограничения водительских прав тех автовладельцев, которые имеют задолженность по уплате штрафов, алиментов, а также имущественного и морального вреда, причинённого преступлением.

Соответствующий закон, позволяющий лишать должников права на управление ТС, вступил в силу 15 января 2016 года. Он может применяться в отношении должников по административным штрафам, в случае, если размер задолженности составляет более 10 000 рублей.

Согласно правилам, пристав должен лично уведомить автовладельца о принятом в отношении него решении, а уже после этого действие водительских прав временно приостанавливается – ГИБДД вносит соответствующее изменение в базу данных. Отметим, в случае, если такой автомобилист будет пойман за рулём, суд имеет право приговорить его к 50 часам обязательных работ.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что должников, которые не являются водителями, могут лишить возможности сдавать экзамены на права в ГИБДД. С этой инициативой летом 2016 года выступили представители Министерства юстиции РФ.