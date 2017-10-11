Представлен обновленный Range Rover. Известны цены для России

Внешних изменений немного и наиболее значимое из них – переработанная оптика, в том числе головная, которая теперь предлагается в четырех вариантах: от базовой с 12 светодиодами на блок, до пиксельной с 71-м светодиодом и лазерным дальним светом, освещающим до 500 метров дороги перед автомобилем на скорости более 80 км/ч.

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В процессе обновления Range Rover получил переработанный интерьер, стилистику которого привели в соответствие последней новинки марки – кроссовера Velar. Кроме того, у модели появилось новое топовое исполнение — SVAutobiography Dynamic.

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«Этот интерьер откровение, будьте уверены», — прокомментировал новое оформление салона шеф-дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн. Range Rover теперь оснащается информационно-развлекательной системой InControl Touch Pro Duo, дебютировавшей на Velar, с парой 10-дюймовых тачскринов – верхний отображает навигацию и мультимедиа, а нижний предназначен для управления климатом и системой Terrain Response 2.

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Ну и конечно, система закрытия-открытия шторки панорамной крыши, управляемая с помощью жестов. Кроме того автомобиль оснастили новыми, более широкими и более мягкими креслами.

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Комплектация Цена от HSE 6 604 000 рублей Vogue 7 124 000 рублей Vogue SE 7 559 000 рублей Autobiography 9 010 000 рублей SVAutobiography DYNAMIC 11 204 000 рублей Vogue LWB 7 502 000 рублей Vogue SE LWB 8 320 000 рублей Autobiography LWB 9 291 000 рублей

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На руле обновленного внедорожника теперь располагаются сенсорные кнопки, а роль приборки выполняет 12-дюймовая цифровая панель, тогда как у проекционного дисплея улучшилось разрешение и увеличилась диагональ до 10 дюймов.

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Новая версия SVAutobiography Dynamic стала самым мощным Range Rover за всю историю Под капотом внедорожника установлен бензиновый компрессорный V8 мощностью 565 л.с. (на 15 л.с. мощнее предшественника), а пиковый крутящий момент равен 700 Нм. Время разгона с нуля до первой «сотни» с этим мотором составляет 5,4 секунды.

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Плагин-гибридная модификация Range Rover получила индекс P400e. Силовая установка новинки включает 300-сильную двухлитровую «турбочетверку» Ingenium в комплекте с 116-сильным электромотором, восьмидиапазонной автоматической коробкой и литий-ионным аккумулятором емкостью 13,1 кВт*ч. Комбинированная отдача системы составляет 404 л.с. и 640 Нм. Время разгона до первой «сотни» — 6,8 секунды и «максималка» — 220 км/ч. Расход гибрида равен 2,8 литра на 100 км пробега, а запас хода на электротяге достигает 51 км на скорости до 137 км/ч. Время зарядки батареи составляет 7,5 часов от бытовой электросети или 2 часа 45 минут от специальной зарядной станции.

Производство обновленной модели начнется в ближайшем будущем. Прием заказов на обновленный Range Rover в России начнется с 20 октября, а поставки «живых» машин запланированы на февраль.

За несколько дней до этого компания Land Rover представила обновленную версию Range Rover Sport, которая получила аналогичные апгрейды.