Минивэн получил новые решетку радиатора, бамперы, фары и задние фонари. В салоне улучшили шумоизоляцию. Также на корейском рынке теперь доступна новая 9-местная модификация Urban – у такого вэна другие передняя панель, дефлекторы обдува и блок управления климатической установкой. Кроме того, Hyundai Grand Starex Urban обзавёлся современной мультимедийной системой с «парящим» сенсорным экраном диагональю 8 дюймов.

1 / 4 На фото: Hyundai Grand Starex Urban 2 / 4 На фото: Hyundai Grand Starex Urban 3 / 4 На фото: Hyundai Grand Starex Urban 4 / 4 На фото: Hyundai Grand Starex Urban

На домашнем рынке еще предлагаются вэн, который может вместить до 12 человек, и грузопассажирская версия (3 – 5 мест). Моторы прежние. В Корее Grand Starex можно купить с дизелем 2.5 мощностью 140 л.с. или 159-сильным двигателем 2.4 LPi, работающим на газе. Привод – задний или полный.

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На родине марки продажи рестайлингового Grand Starex уже стартовали, а вот когда новинка доберется до других рынков – пока неизвестно.

В России нынешний Hyundai H-1 представлен с дизельными двигателями 2.5 CRDi WGT (116 л.с.) и 2.5 CRDi VGT (170 л.с.). Первый мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, второй работает в паре с пятидиапазонным «автоматом». Цена дореформенного H-1 стартует с отметки в 1 969 000 рублей.

1 / 2 На фото: дореформенный Hyundai H-1 2 / 2 На фото: дореформенный Hyundai H-1

Ранее сообщалось о том, что компания Hyundai готовится вывести на российский рынок несколько новинок. Так, в 2018-м в РФ появятся модернизированные кроссоверы Creta и Tucson, а также Santa Fe следующего поколения.