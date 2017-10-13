С мошенниками, которые занижают цены е-полисов ОСАГО с помощью указания ложных данных, решено бороться с помощью предоставления страховым компаниям доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По данным «Известий», его готово предоставить Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Эта мера поможет страховщикам не допустить фальсификаций при оформлении полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Доступ к СМЭВ получат все автостраховщики, также при оформлении ОСАГО они смогут использовать сервис идентификации пользователей сайта госуслуг.

Как ранее рассказывал портал «Колёса.ру», выявлена схема мошенничества посредников при оформлении ОСАГО: они неверно указывают мощность, категорию ТС или же территорию использования. Из-за этого снижается цена полиса (размер страховой премии). Однако нечестные агенты при этом получают с клиента полную стоимость, а разницу кладут в собственный карман. В итоге в случае ДТП страховщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке или признать полис недействительным через суд.

Как сообщает издание, в «АльфаСтраховании» провели проверку около 7 000 электронных полисов ОСАГО, которые были выданы в Южном федеральном округе. Из них порядка 2 000 имели неверные данные. Компании пришлось расторгнуть договоры с автовладельцами.