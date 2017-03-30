Российско-американская компания Ford Sollers отчиталась о первых итогах реализации стратегии по продаже коммерческих машин. Сообщается, что в 2016 году в ключевых регионах присутствия новой сети специализированных дилерских центров спрос на Ford Transit вырос на 40% (по сравнению с результатом 2015 года).

Напомним, стратегия заключается в создании по всей России сети из более чем 50 специализированных Transit центров. К ним присоединились дилеры из 37 городов. Персонал новых центров прошёл специальное обучение в области обслуживания и продаж коммерческого транспорта. В компании отметили, что это позволило вывести качество сервиса и взаимодействия с заказчиками на новый уровень.

«Традиционно основной объём продаж сегмента легкого коммерческого транспорта концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках новой программы развития Ford Transit мы не только улучшили наши показатели в этих городах, но и смогли в целом на 40% увеличить объем продаж в ключевых регионах присутствия Transit центров, — комментирует директор по маркетингу и продажам «Форд Соллерс» Антон Карпов. — Новая сеть предлагает не только индивидуальный и профессиональный подход к заказчикам, но и единый уровень обслуживания».

Согласно данным представителей компании, наибольший прирост продаж Ford Transit отмечен в Краснодаре (увеличение спроса составило 55%), Екатеринбурге (38%), Казани (44%), Челябинске (61%), Самаре (61%) и Перми (76%). В свою очередь в Москве и Санкт-Петербурге рост составил 45 и 41% соответственно.

Напомним, по итогам прошлого года Ford Transit был назван в России самым популярным автомобилем LCV среди иномарок. Так, эксперты отметили, что доля модели составила 22,4% от общего объёма продаж машин сегмента.