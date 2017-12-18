Объём продаж лёгких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2017 года составил около 11 500 единиц, об этом сообщают специалисты Russian Automotive Market Research. Этот результат на 13,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 10 100 машин.

В течение января-ноября 2017 года было реализовано 103 400 машин сегмента LCV. За тот же период прошлого года было реализовано порядка 88 600 лёгких коммерческих автомобилей. Значит, прирост по отношению к АППГ составил 16,7%.

В пятёрку лидеров среди брендов сегмента LCV входят ГАЗ (прирост по отношению к АППГ – 6%), УАЗ (спад – 20%), Ford (прирост – 104%), Lada (прирост – 45%) и Mercedes-Benz (прирост – 56%).

В начале текущего месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Группа ГАЗ запустила в производство две новые модели: Горьковский автозавод начал выпускать грузовой автомобиль Газон Next полной массой 10 тонн и лёгкий коммерческий автомобиль Газель Next массой 4,6 тонны.