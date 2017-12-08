Данный результат на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. Всего за одиннадцать месяцев 2017-го в России продано 1 430 197 новых автомобилей – это на 11,7% превышает показатели прошлого года.
«Продажи ноября с 15% роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года», — прокомментировал Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
Среди марок в ноябре по-прежнему лидирует отечественная Lada – 29 163 реализованных авто, что на 14% больше, чем годом ранее. Кстати, в ноябрьском ТОП-10 самых популярных брендов в «минусе» оказалась только марка Hyundai, продажи которой снизились на 3%.
ТОП-10 самых популярных марок в России по итогам ноября 2017 года
|Место
|Марка
|Продажи в ноябре 2017 года, шт.
|Продажи в ноябре 2016 года, шт.
|Разница
|1
|Lada
|29 163
|25 507
|+14%
|2
|Kia
|16 106
|14 651
|+10%
|3
|Hyundai
|15 284
|15 779
|-3%
|4
|Renault
|13 373
|11 631
|+15%
|5
|Volkswagen
|8 995
|6 973
|+29%
|6
|Toyota
|8 603
|8 081
|+6%
|7
|Nissan
|7 672
|5 998
|+28%
|8
|ГАЗ
|5 828
|5 132
|+14%
|9
|Skoda
|5 731
|4 801
|+19%
|10
|Ford
|4 922
|3 822
|+29%
Среди всех марок, представленных в РФ, наибольший прирост продемонстрировали Genesis (116 штук, +452%) и Ravon (1 831 экземпляр, +336%). А больше всех продажи «просели» у Jeep (78 штук, -40%) и Jaguar (170 единиц, -33%).
Напомним, по итогам октября 2017 года российский авторынок тоже вырос – во втором осеннем месяце было реализовано 148 597 новых автомобилей.
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