В прошлом месяце в нашей стране было продано 152 259 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Данный результат на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. Всего за одиннадцать месяцев 2017-го в России продано 1 430 197 новых автомобилей – это на 11,7% превышает показатели прошлого года.

«Продажи ноября с 15% роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года», — прокомментировал Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Среди марок в ноябре по-прежнему лидирует отечественная Lada – 29 163 реализованных авто, что на 14% больше, чем годом ранее. Кстати, в ноябрьском ТОП-10 самых популярных брендов в «минусе» оказалась только марка Hyundai, продажи которой снизились на 3%.

ТОП-10 самых популярных марок в России по итогам ноября 2017 года

Место Марка Продажи в ноябре 2017 года, шт. Продажи в ноябре 2016 года, шт. Разница 1 Lada 29 163 25 507 +14% 2 Kia 16 106 14 651 +10% 3 Hyundai 15 284 15 779 -3% 4 Renault 13 373 11 631 +15% 5 Volkswagen 8 995 6 973 +29% 6 Toyota 8 603 8 081 +6% 7 Nissan 7 672 5 998 +28% 8 ГАЗ 5 828 5 132 +14% 9 Skoda 5 731 4 801 +19% 10 Ford 4 922 3 822 +29%

Среди всех марок, представленных в РФ, наибольший прирост продемонстрировали Genesis (116 штук, +452%) и Ravon (1 831 экземпляр, +336%). А больше всех продажи «просели» у Jeep (78 штук, -40%) и Jaguar (170 единиц, -33%).

Напомним, по итогам октября 2017 года российский авторынок тоже вырос – во втором осеннем месяце было реализовано 148 597 новых автомобилей.