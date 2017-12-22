Снимки посвежевшего Lifan X50 оказались в распоряжении портала BitAuto. «Приподнятый» хэтчбек получил новые бамперы, другие фары и решетку радиатора, вертикальные противотуманки. Также был изменен рисунок задних фонарей.
В салоне X50 – новые передняя панель и центральная консоль. Кроме того, появилась «парящая» аудиосистема. В топовых версиях, очевидно, вместо такой магнитолы будет сенсорный экран мультимедиа-системы.
По предварительным данным, мотор у кросс-хэтча прежний. В Китае модель представлена с бензиновым двигателем 1.5 мощностью 103 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Привод – только передний.
На российском рынке нынешний Lifan X50 доступен с теми же двигателем и трансмиссиями, что и в Поднебесной. Цена дореформенной «пятидверки» 2017 года выпуска сегодня стартует с отметки в 619 900 рублей (без учета спецпредложений).
В Китае продажи обновленного X50 начнутся в следующем году. Скорее всего, рестайлинговый хэтч доберется и до России, однако информации о сроках пока нет.
Как сообщалось ранее, ближайшими премьерами Lifan в РФ станут минивэн M7 и компактный кроссовер X70 – эти модели должны выйти на наш рынок в 2018-м.
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