В Сети появились фотографии нового вседорожника Dongfeng. На китайский рынок модель может выйти уже в этом году.

Снимки кроссовера распространили «поднебесные» СМИ. По неофициальным данным, SUV построен на той же платформе, что и модель Dongfeng Fengguang 580. Предполагается, что кроссовер поступит в продажу под индексом S560.

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В экстерьере новинки преобладают острые линии, корму сделали в стиле Ford Explorer. Автомобиль получил «раскосые» фары, над противотуманками расположены светодиодные полоски дневных ходовых огней.

Как сообщают китайские профильные издания, моторы S560 могут достаться от Fengguang 580. В этом случае кроссовер предложат с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 150 л.с. и «атмосферником» 1.8, выдающим 132 л.с. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с 6МКП или вариатором. Привод у Fengguang 580 – только передний. Вероятно, и S560 можно будет купить лишь в версии 4х2.

1 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580 2 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580 3 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580

Дата официальной премьеры нового кросса не раскрывается. Скорее всего, Dongfeng S560 доберется до местных дилеров уже в этом году. О планах компании поставлять SUV за пределы Поднебесной информации пока нет.

Ранее стало известно о том, что Dongfeng рассматривает возможность запуска продаж в РФ «паркетника» Fengguang 580. У нас эта модель может появиться в следующем году.